Aeroporto di Comiso, la Commissione Ue pronta a riconoscere la continuità territoriale: presto voli scontati per Roma e Milano

TRASPORTO AEREO

Il modello è analogo al sistema di voli fra Lampedusa o Pantelleria e la Sicilia

La Commissione Europea è pronta a «recepire l’imposizione degli oneri di servizio pubblico» (Osp) per le rotte aeree da e per l’aeroporto di Comiso, dando così il via ai voli calmierati in continuità territoriale verso Roma e Milano. A renderlo noto è stato l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, a seguito delle interlocuzioni avute con la Direzione generale Mobilità (Dg Move) della Commissione UE a Bruxelles.

«Stiamo lavorando – ha spiegato Falcone – affinché Comiso, da risorsa inespressa, diventi un pilastro della continuità territoriale fra la Sicilia e il resto d’Italia. Il modello che immaginiamo per Comiso è analogo al sistema di voli fra Lampedusa o Pantelleria e la Sicilia: prezzi e orari fissi con un incremento nella stagione estiva o in eventuali periodi sensibili come la fine dell’anno. Ciò per sostenere il turismo nel Sud-est isolano, ma anche per l’offerta verso chi vuole rientrare più spesso nei luoghi natali».

«La Commissione UE – dice Falcone, – è in attesa dei documenti dell’Enac riguardo l’imposizione degli Osp e la relativa gara d’appalto, in vista della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE».

Fallimento di mercato