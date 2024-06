Agenzia Entrate, tempo fino a lunedì per annullare il 730

agenzia

Poi si può rinviare il modello corretto fino al 15 ottobre

ROMA, 22 GIU – Quattro giorni in più per annullare il proprio 730. La proroga è concessa ai contribuenti che hanno già presentato via web, in autonomia, il proprio modello 730/2024 precompilato e adesso avranno tempo per annullarlo fino alle 23,59 di lunedì 24 giugno (prima era il 20), senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. La stessa proroga vale per annullare il modello 730 + “Redditi correttivo” già trasmesso con o senza F24. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate sulla sua webzine FiscoOggi. Dopo aver annullato il 730, la nuova dichiarazione può essere inviata dopo 24/48 ore. Superato la scadenza del 24 giugno, il 730 da perfezionare può essere completato o corretto fino al 15 ottobre 2024, tramite “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”. Se salta anche quest’ultima data, per rettificare la dichiarazione non resta che ricorrere a “Redditi integrativo”.

