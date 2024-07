Agenzia riscossione, arriva nuova guida servizi online

agenzia

ROMA, 25 LUG – Arriva una guida ai servizi telematici messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione per i cittadini: lo fa sapere l’Agenzia con una nota sottolineando che il vademecum spiega in modo pratico e intuitivo come operare direttamente online e in piena autonomia e verificare, ad esempio, la situazione debitoria, chiedere una rateizzazione delle cartelle, le informazioni oppure fissare un appuntamento. “I servizi di AdeR a portata di click” – si legge nella nota – è un comodo vademecum che nasce con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei servizi accessibili dal sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’app Equiclick senza doversi recare allo sportello, racchiudendo in un unico documento tutte le funzioni a disposizione di cittadini e imprese, con o senza registrazione, e quelle dedicate agli intermediari fiscali nella sezione Equipro.

