Air France perfeziona l’acquisizione del 19,9% della danese Sas

agenzia

Operazione annunciata in ottobre. Potrà acquisirne il controllo

MILANO, 28 AGO – Il gruppo Air France-Klm ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione minoritaria del 19,9% nella danese Sas annunciata lo scorso ottobre. Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che, in contemporanea e come già annunciato al mercato, i due vettori hanno concluso accordi validi dal prossimo 1 settembre per la condivisione dei codici e per connettere tra loro i rispettivi ‘hub’ e le reti, con la piena reciprocità dei vantaggi legati ai singoli programmi di fedeltà e l’ingresso della compagnia danese nell’alleanza SkyTeam, di cui Air France e Klm sono soci fondatori. L’operazione è stata conclusa nell’ambito di un consorzio d’investitori, di cui Air Frrance-Klm fa parte insieme a Castlelake, Lind Invest e lo stato danese, che tutti insieme detengono una partecipazoione aggregata dell’86,4% del vettore di Copenhagen, con un investimento complessivo di 1,2 miliardi di dollari (1,08 miliardi di euro). La quota versata dai francesi è stata pari a 144,5 milioni di dollari (129,7 milioni di euro). In base agli accordi Air France – Klm potrà aumentare la propria partecipazione in Sas fino a diventarne azionista di controllo dopo un periodo minimo di due anni e al verificarsi di terminate condizioni regolamentarie e di risultati finanziari. Air France – Klm non prevede impatti finanziari dall’operazione nel medio termine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA