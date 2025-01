Aitra, parità di genere migliora la competitività aziendale

agenzia

Presentato il manifesto "Essere pari per essere trasparenti"

ROMA, 28 GEN – “Parità di genere come valore etico imprescindibile per migliorare la competitività aziendale e contribuire alla sostenibilità attraverso i criteri Esg; per aumentare la trasparenza delle politiche Aziendali, come strumento di compliance anticorruzione”. Sono questi i principali punti del Manifesto “Essere Pari per Essere Trasparenti” presentato da Aitra, l’associazione italiana per la trasparenza. Una carta di principi che pone al centro l’importanza della parità di genere attraverso nove punti che offrono una guida concreta per enti e aziende pubbliche e private, promuovendo un ambiente inclusivo e trasparente. Il Manifesto ribadisce l’urgenza di colmare il divario salariale tra uomini e donne, promuovere la leadership femminile e adottare una politica di tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione o molestia. La carta punta inoltre sull’importanza della formazione per creare una cultura aziendale basata sull’uguaglianza di genere. Il Manifesto è stato presentato durante un evento organizzato da Aitra in collaborazione con la rappresentanza in Italia del parlamento Europeo. “In Aitra, crediamo fermamente che il cammino verso il raggiungimento di un vero equilibrio di genere debba essere un impegno collettivo, dove uomini e donne collaborano come partner”, ha sottolineato Giorgio Martellino, presidente dell’associazione e general counsel di Avio, ponendo l’accento sul fatto che “uguaglianza di genere non è solo un imperativo morale, ma anche un vantaggio strategico per la crescita e la sostenibilità delle nostre aziende e della società nel suo complesso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA