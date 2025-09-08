agenzia
Al Cnel il Rapporto per la produttività 2025
Ad aprire i lavori il presidente Brunetta
ROMA, 08 SET – Il 10 settembre, a partire dalle 16 viene presentato presso la Plenaria Marco Biagi del Cnel il Rapporto annuale sulla Produttività 2025. Il Rapporto è frutto del lavoro svolto dal Comitato Nazionale Produttività, coordinato dal consigliere Carlo Altomonte e istituito dal Cnel in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 settembre 2016. Aprirà i lavori il presidente del Cnel Renato Brunetta.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA