Al Festival dell’Economia di Trento le scelte dell’Europa

agenzia

Previsti numerosi ministri, Elly Schlein, Landini e Bombardieri

TRENTO, 23 MAG – Seconda giornata del Festival dell’Economia di Trento con un programma che vede la presenza di premi Nobel, manager e rappresentanti del governo. La manifestazione, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune e dell’Università, quest’anno festeggia i suoi venti anni. Il filo conduttore del Festival sono il ruolo, le scelte e i rischi per l’Europa. I lavori inizieranno con un incontro al quale partecipa il presidente della Consob Paolo Savona che affronta l’argomento della legittimazione delle criptovalute e rischi per i mercati mobiliari. A Trento irrompe anche il tema della pace con il cardinale Matteo Maria Zuppi. Tra i rappresentanti del governo è prevista la presenza dei ministri Adolfo Urso, Tommaso Foti, Marina Calderone, Roberto Calderoli, Andrea Abodi, Paolo Zangrillo. Sul fronte politico arriverà la segretaria del Pd Elly Schlein e su quello sindacale i segretari della Uil, Pierpaolo Bombardieri e della Cgil, Maurizio Landini. Tra i banchieri è prevista la presenza del presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro. In parallelo proseguono anche gli incontri dei palinsesti del Fuori Festival, Economie dei Territori e Incontri con l’Autore.

