Al Festival dell’Economia di Trento l’industria e l’Europa

Tra i ministri in arrivo Salvini, Pichetto e Valditara

TRENTO, 24 MAG – Il rilancio della manifattura in Europa, la transizione energetica, il Pnrr e le banche. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della terza giornata del Festival dell’Economia di Trento. La manifestazione, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, è giunta alla sua ventesima edizione. Sempre ricco il programma con il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, che affronterà il tema dell’unione bancaria in Europa. A Trento arrivano anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin; Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Informazione ed editoria; Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa; Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento e Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito. Proseguono gli incontri dei palinsesti del Fuori festival, Economie dei territori e Incontri con l’autore.

