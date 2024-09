Al G7 di Siracusa debutta il cotone “made in Sicily”: organico, leggero e sostenibile

MODA

Il 28 settembre al summit sarà presentato Sofine (Select organic fibers for Italian New Elegance) che riporta nell'I§ola l’antica coltura del cotone

Siracusa, già sotto i riflettori del G7 dell’Agricoltura, il 28 settembre sarà il palcoscenico del debutto di Sofine (Select organic fibers for Italian New Elegance), che riporta in Sicilia l’antica coltura del cotone unendola all’utilizzo di pratiche agricole sostenibili e alla produzione di energia rinnovabile, con l’obiettivo di alimentare la filiera manifatturiera totalmente italiana, sostenibile e controllata, dal seme al prodotto finito.

La Dg di Sofine, Aliai Venturi Quattrini spiega: «i nostri azionisti hanno approvato il piano industriale presentato a inizio settembre autorizzando una serie di investimenti che ci permetteranno nel prossimo triennio di superare i 1.000 ettari di terreni coltivati nel territorio della regione Sicilia, nonché di migliorare i processi di coltivazione, raccolta e ginnatura del cotone. Puntiamo a introdurre all’interno dei nostri impianti agrivoltaici pratiche di autoconsumo e di riduzione dell’impatto ambientale, dalla semina alla raccolta alla ginnatura, attraverso l’utilizzo di macchinari alimentati prevalentemente dall’energia elettrica rinnovabile che produciamo».

Il brand Sofine è stato recentemente insignito del premio “Made in Italy Sostenibile 2024» dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la quinta edizione del Phygital Sustainability Expo©. Sofine unisce fotovoltaico, agricoltura e moda e punta a dedicare il proprio impegno alla produzione di un cotone organico certificato.

Nell’isola di Ortigia, il 28 settembre dalle ore 18.30, presso l’area del Ponte Umbertino verrà presentata in anteprima la collezione Earthmade in Italy con una sfilata. In passerella, nell’area del ponte Umbertino, sfileranno abiti realizzati in cotone organico GOTS e tinti con colori organici.