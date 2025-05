Al Mauto sei modelli firmati Pininfarina celebrano i 95 anni

agenzia

Tra questi la Morgan Midsummer e la Battista Novantacinque,

TORINO, 22 MAG – Sei dei più iconici modelli firmati Pininfarina, esposti in una Temporary Exhibition al Mauto dal 17 al 23 maggio, hanno fatto da cornice all’evento per i 95 anni della storica casa automobilistica. La Morgan Midsummer, affascinante roadster disegnata da Pininfarina, ha fatto il suo debutto assoluto in Italia e, per la prima volta, è stata esposta all’interno di un museo. Prima vettura a fregiarsi del nuovo marchio Pininfarina Fuoriserie, ha rappresentato un momento simbolico e fortemente identitario all’interno della mostra. Altra novità, la Battista Novantacinque, un tributo unico ai 95 anni di Pininfarina: vestita dell’esclusivo Exposed Signature Carbon tinto in Rosso Gloss, è una vera celebrazione dell’arte e dell’innovazione italiana. Attorno a questi debutti d’eccezione, sono stati ammirati: il prototipo futuristico Sintesi, la raffinata 2uettottanta su base Alfa Romeo, la dinamica Sergio su base Ferrari, e la Honda HP-X, recentemente restaurata presso l’atelier di Cambiano. Un’occasione straordinaria per celebrare l’eredità e il futuro del design automobilistico firmato Pininfarina. L’evento al Mauto è stata un’altra tappa di Pininfarina per i suoi 95 anni, dopo l’importante presenza alla Design Week di Milano e altre iniziative che proseguiranno nel corso dell’anno, tra le quali l’assegnazione di un Pininfarina Trophy al Pebble Beach Concours d’Elegance di agosto, che andrà ad uno dei modelli disegnati da Pininfarina in concorso.

