Al Nowais sale al 5% del capitale di Nextchem (gruppo Maire)

agenzia

Bernini, 'darà impulso allo sviluppo in Medio Oriente'

MILANO, 13 NOV – Yousef Al Nowais, presidente e direttore generale dell’Arab Development Company (Ardeco) di Abu Dhabi, ha rilevato una partecipazione del 5% di Nextchem (gruppo Maire Tecnimont) per un corrispettivo di 62,5 milioni. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che Al Nowais detiene anche il 4,73% del capitale sociale di Maire. Ad esito dell’operazione, il capitale di Nextchem sarà per l’82,13% nelle mani di Maire, per il 12,87% in quelle della holding Maire Investments (Mi) e per il restante 5%in quelle di Al Nowais. “Questa operazione – commenta l’amministratore delegato Alessandro Bernini – rappresenta un’ulteriore importante tappa nel percorso di valorizzazione di Nextchem”. “Siamo certi – conclude – che l’ingresso nel capitale di un partner di lunga data e di elevata reputazione come Yousef Al Nowais sarà in grado di dare un ulteriore impulso per lo sviluppo di Nextchem in un’area strategica come il Medio Oriente, oggi già protagonista della transizione energetica”.

