Al via domenica collegamento Frecciarossa Parigi-Marsiglia

agenzia

8 corse al giorno. Si aggiungono a Milano-Parigi e Parigi-Lione

ROMA, 13 GIU – Prendono il via, da domenica 15 giugno, i nuovi collegamenti in Frecciarossa fra Parigi e Marsiglia. Lo annuncia una nota specificando che Trenitalia France, società di Trenitalia (gruppo Fs) che opera sul mercato francese, si appresta a lanciare otto corse al giorno fra le due città francesi, quattro in una direzione e altrettante nell’altra. Il collegamento, che si aggiunge alle quattro corse giornaliere tra Milano e Parigi e gli otto collegamenti al giorno tra Parigi e Lione, “si inserisce in una strategia più ampia di espansione e rientra fra le azioni del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane con l’obiettivo di incrementare la presenza all’estero che già registra tre miliardi di fatturato e 12mila dipendenti”, spiega la nota in cui si precisa che Trenitalia France ha registrato nel 2024 un aumento di oltre il 40% del numero di passeggeri, “segno che l’ingresso di un nuovo operatore favorisce l’utilizzo del treno”.

