Al via il Festival dell’economia di Trento, futuro e crescita

Nella prima giornata Salvini, Giorgetti, Schillaci e Abodi

TRENTO, 23 MAG – Il Festival dell’Economia di Trento parte in quarta con la prima giornata ricca di appuntamenti e di spunti di riflessione. La rassegna, organizzata dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune e dell’Università, è giunta alla sua diciannovesima edizione ed avrà come focus i dilemmi del nostro tempo con il mondo che cambia. Temi centrali della giornata saranno le infrastrutture, la crescita economica e la sfida dell’intelligenza artificiale. Ad aprire le danze sarà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Sui temi economici è atteso l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Interverranno anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dello Sport, Andrea Abodi, ed il presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Renato Brunetta. Numerosi anche i protagonisti dell’economia. Tra questi l’amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris, il direttore generale di PagoPA Maurizio Fatarella ed Edmund Phelps, Premio Nobel per l’economia 2006. In serata si svolgerà la cerimonia inaugurale alla quale, tra gli altri, parteciperanno il cardinale Gianfranco Ravasi, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco della cittò, Franco Ianeselli, il rettore dell’università, Flavio Deflorian, ed i vertici del Gruppo 24 Ore con il presidente Edoardo Garrone e l’amministratrice delegata Mirja Cartia d’Asero.

