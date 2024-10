Al via il G7 Industria, primo focus sullo sviluppo digitale

agenzia

Arrivate le delegazioni con Raimondo e Vestager

ROMA, 10 OTT – È iniziata la seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del G7 su Industria e Innovazione tecnologica. Le delegazioni sono arrivate a Palazzo Brancaccio a Roma dove sono state accolte dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Partecipano, tra gli altri, la segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, e la vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Margrethe Vestager. Il G7 Industria prosegue i lavori avviati durante l’incontro che si è svolto a Verona a marzo. Al centro dell’agenda sono le sfide globali riguardanti la resilienza delle catene del valore, il ruolo dell’intelligenza artificiale per le micro e le Pmi, con un particolare accento, inoltre, sulla riduzione del divario tecnologico nei Paesi in via di sviluppo, in specie in Africa, nell’ambito del Piano Mattei. Proprio allo sviluppo digitale e a rafforzare la catena del valore tra i paesi del G7 e dell’Africa è dedicata la prima sessione.

