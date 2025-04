Al via la riqualificazione della Stazione Centrale di Milano

agenzia

Con le nuove scale mobili più facile accedere ai binari

MILANO, 15 APR – Partono i lavori per la riqualificazione della Stazione Centrale di Milano da parte di Grandi Stazioni Retail in collaborazione con il gruppo Fs. L’obiettivo è di renderla “più funzionale, confortevole, efficiente e accogliente per tutti i viaggiatori” dopo quasi 20 anni dall’ultima ristrutturazione. I lavori – spiegano Grandi Stazioni Retail ed Fs – prevedono una rivisitazione dei percorsi verticali, con la sostituzione dei tappeti mobili con scale mobili di ultima generazione, che saranno “più efficienti e meno ingombranti”. In questo modo sarà più agevole spostarsi tra diversi livelli della stazione, rendendo più facile l’accesso ai binari, “riducendo i tempi di percorrenza per i viaggiatori e migliorando l’orientamento all’interno della stazione”. Per mantenere inalterata la funzionalità e garantire la continuità dei servizi minimizzando i disagi, i lavori saranno suddivisi in 4 fasi. Le prime 2 interesseranno il lato della stazione verso Piazza IV Novembre, le successive quello verso Piazza Luigi di Savoia. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2026. Nel 2024 il principale scalo ferroviario milanese ha registrato oltre 9 milioni di visitatori, il 6,9% rispetto all’anno precedente.

