Al via primo impianto di rinnovabili ContourGlobal in Usa

agenzia

A pieno regime produrrà 608 GWh all'anno

ROMA, 04 SET – Entra in esercizio Black Hollow Sun I (BHS I), l’ impianto fotovoltaico da 185 MWp di ContourGlobal, la società di Kkr guidata dall’italiano Antonio Cammisecra, situato vicino alla città di Severance, in Colorado. BHS I rappresenta il primo impianto rinnovabile operativo di ContourGlobal negli Stati Uniti e la fase iniziale del complesso Black Hollow Sun, che comprenderà anche BHS II (139 MWp). Una volta completato nel 2026, il complesso raggiungerà una capacità totale di 324 MWp, diventando il più grande progetto solare del Colorado settentrionale e il più grande asset solare contrattualizzato di Platte River. A pieno regime, il complesso produrrà circa 608 GWh di energia pulita all’anno, che saranno forniti a Platte River Power Authority, la utility di proprietà comunitaria che serve Fort Collins, Loveland, Estes Park e Longmont. Questa energia è sufficiente ad alimentare oltre 73.0001 abitazioni del Colorado settentrionale, evitando quasi 450.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno2. Questo traguardo segna un momento centrale delle celebrazioni per il 20° anniversario di ContourGlobal, sottolineandone le origini negli Stati Uniti due decenni fa e l’impegno a diventare un produttore indipendente di energia (IPP) prevalentemente rinnovabile, anche attraverso ulteriori investimenti nel Paese. “L’entrata in esercizio di Black Hollow Sun I rappresenta un momento cruciale per ContourGlobal: il nostro primo impianto rinnovabile negli Stati Uniti a entrare in funzione, con un significato particolare mentre celebriamo il 20esimo anniversario dalla fondazione dell’azienda negli USA”, ha commentato Antonio Cammisecra, CEO di ContourGlobal. “Questo progetto, insieme a Black Hollow Sun II previsto in completamento entro la fine del 2026, è un esempio concreto della nostra strategia di fornire energia pulita e affidabile, rafforzando al contempo il nostro impegno verso le comunità locali e partner come Platte River Power Authority”.

