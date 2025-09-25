Alessandro Zehentner nuovo presidente di Fondazione Snam Ets

agenzia

'Si apre un capitolo fatto di conferme e di nuove sfide'

MILANO, 25 SET – E’ Alessandro Zehentner il nuovo presidente di Fondazione Snam Ets. La nomina segue di pochi mesi il rinnovo del consiglio di amministrazione di Snam, di cui lo stesso Zehentner è presidente dallo scorso 14 maggio. La Fondazione legata al gruppo di San Donato Milanese (Milano) è un ente del terzo settore che si occupa di “realizzare, promuovere e diffondere pratiche innovative, efficaci e solidali per favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico in aree prioritarie di interesse pubblico”, si legge in una nota. “Si apre per Fondazione Snam un nuovo capitolo fatto di conferme ma anche di nuove sfide”, afferma Zehentner sottolineando che “le competenze ormai consolidate della Fondazione e dei volontari Snam andranno a rafforzare le iniziative in essere e ne abiliteranno di nuove”. “Al centro del nostro impegno – spiega – resteranno sempre le persone, con particolare attenzione ai giovani e alle realtà più fragili, che contiamo di raggiungere grazie a una presenza sempre più diffusa sul territorio nazionale”. “Questo nuovo capitolo – conclude il manager – vedrà infatti un impegno sempre più capillare, attraverso alleanze strategiche con le Istituzioni nazionali e le regioni”. Zehentner è affiancato dai consiglieri Daniela Bernacchi, Laura Cavatorta, Esedra Chiacchella, Giuseppe Dell’Erba, Nicol Gastaldello e Luciano Lavecchia.

