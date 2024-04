Alfa Romeo lancia la ‘Milano’, nuova sportiva compatta

agenzia

Un'icona che parte da 29.900 euro, ibrida ed elettrica da 240 Cv

MILANO, 10 APR – La nuova Alfa Milano debutta in prima assoluta nel capoluogo lombardo, città in cui nel 1910 iniziò l’avventura del Biscione, un’icona dell’automobilismo mondiale. Il nuovo modello, contraddistinto dal caratteristico scudetto e con un prezzo di lancio a partire da 29.900 euro, è una sportiva compatta con 4 motorizzazioni: Ibrida e Ibrida Q4, entrambe con una potenza da 136 cavalli, Elettrica, da 156 cavalli e oltre 410 Km di autonomia, ed Elettrica Veloce, che sviluppa 240 cavalli. La Milano è stata concepita dalla stessa squadra che ha progettato la Giulia GTA e viene offerta in edizione Speciale in occasione del lancio mondiale dalla città della Madonnina. Alla presentazione l’amministratore delegato del gruppo Stellantis Carlos Tavares, il responsabile di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

