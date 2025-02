Alibaba ufficializza la collaborazione con Apple sull’IA

agenzia

Presidente Joe Tsai: 'per un'offerta agli utenti iPhone in Cina'

PECHINO, 13 FEB – Apple sta collaborando con Alibaba sul lancio di funzionalità di intelligenza artificiale da offrire agli utenti iPhone in Cina, dopo le discussioni avute con diverse aziende cinesi del settore. E’ quanto ha ufficializzato oggi Joe Tsai, co-fondatore e presidente del colosso dell’e-commerce di Hangzhou, in occasione del World Governments Summit 2025 in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in base al resoconto dei media mandarini. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi relativi alla vicenda, i titoli Alibaba continuano a correre in Borsa a Hong Kong e, dopo l’8,48% registrato ieri, segnano oggi un rialzo del 5,8%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA