Alla Icop appalto da 14milioni per 3 microtunnel in Germania

agenzia

Lunghi tra 750 e 1000 metri, saranno realizzati in contemporanea

TRIESTE, 12 MAG – La ICOP S.p.A. Società Benefit, di ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito fondazioni speciali e microtunnelling, ha annunciato di aver vinto un appalto per la realizzazione di 3 microtunnel in Germania per un valore di 14,4 milioni di euro. L’appalto rientra nel bando nazionale, commissionato da Terranets bw, “Süddeutsche Erdgasleitung (SEL 3), importante infrastruttura energetica in fase di realizzazione nel sud del Paese, per la costruzione di una condotta di circa 250 chilometri per il trasferimento di gas naturale e, dal 2030, anche di idrogeno. La condotta attraverserà Emmertsgrund, un’area montuosa tra Stoccarda e Francoforte con pendenze molto elevate, fino al 43%. I tre microtunnel, di diametro DN 2000, saranno lunghi tra 750 e 1000 metri e saranno realizzati in contemporanea: una gestione in parallelo che richiederà un grande know-how. I lavori di scavo saranno avviati in agosto, con mirate opere di consolidamento del terreno (grouting) per garantire la stabilità e della galleria e la messa in sicurezza delle operazioni. Il progetto rafforza ulteriormente la presenza di ICOP in Germania e segue la aggiudicazione, nel dicembre 2024, di un altro appalto, da oltre 30 milioni di euro, nel Paese per realizzare un microtunnel nel settore elettrico, commissionato da TenneT TSO GmbH. “La Germania è per ICOP un mercato strategico ad alto potenziale, intendiamo rafforzare stabilmente la nostra presenza. Attualmente stiamo lavorando per ottenere altre commesse” dichiara Piero Petrucco, a.d. di ICOP.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA