All’asta un anello Bulgari con un diamante rosa di 3 carati

lusso

Il gioiello sarà protagonista della prossima asta Bolaffi in programma martedì 7 ottobre a Torino e mercoledì 8 ottobre in modalità internet live

Un anello ‘Trombino’ Bulgari vintage in platino dei primi anni Settanta, che custodisce un diamante rosa di oltre tre carati (lotto 277), sarà protagonista della prossima asta Bolaffi di gioielli, in programma martedì 7 ottobre in Sala Bolaffi a Torino e mercoledì 8 ottobre in modalità internet live (www.astebolaffi.it). Il diamante rosa è di taglio rettangolare a gradini di 3,18 carati, accompagnato da certificato Gia attestante che è Natural Fancy Intense Pink, VS2, di tipo IIa: una gemma tra le più ricercate e ambite al mondo. L’anello si presenta ulteriormente ornato da 64 diamanti taglio brillante rotondo e baguette, per un totale di 1,93 carati. Ciò che lo rende un pezzo irripetibile è la sua unicità: esistono molti ‘Trombino’, la celebre creazione di Bulgari prodotta da oltre cinquant’anni, ma questo in particolare si distingue perché impreziosito da un raro diamante rosa di dimensioni eccezionali per questa tipologia di gemma. Un dettaglio che gli conferisce un valore inestimabile, consacrandolo come icona del collezionismo internazionale. L’anello è proposto con una stima di 800mila-1,2milioni di euro. Il cimelio di famiglia, tramandato dalla nonna alla giovane nipote, era stato indossato per anni e, data l’imponente dimensione della pietra, nonostante recasse la firma Bulgari, ritenuto ingenuamente un semplice quarzo rosa. Solo la valutazione degli esperti della casa d’aste ne ha svelato la vera natura di diamante tra i più rari al mondo. “Già un diamante rosa naturale è di per sé un pezzo molto ricercato, ma superiore ai tre carati diventa rarità assoluta. Se poi è incastonato in una creazione Bulgari, si trasforma in un unicum. Chi avrà la fortuna di aggiudicarsi il lotto, conquisterà non solo un incredibile diamante, ma un gioiello unico e irripetibile”, commenta Matteo Armandi, responsabile divisione Passion di Aste Bolaffi. Il catalogo di Aste Bolaffi, sfiora i 530 lotti dagli inizi dell’Ottocento ai primi anni Duemila.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA