Alleanza Bufala, ricotta Dop e San Daniele per campagna in Ue

agenzia

Al via progetto congiunto realizzato con il Ministero

CASERTA, 08 SET – Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, il Consorzio di tutela della ricotta di bufala campana Dop e il Consorzio del prosciutto di San Daniele Dop uniscono forze e risorse e lanciano la Campagna d’Europa, alla conquista di nuovi consumatori nel vecchio Continente. L’obiettivo è di promuovere e diffondere lo stile di vita italiano, anzi la “Dolce vita”, come recita il claim scelto, che evoca atmosfere di un’Italia dal sapore felliniano.Il progetto congiunto dei Consorzi, co-finanziato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, prevede per tutto il mese di settembre una campagna di digital advertising, che toccherà Francia, Germania, Belgio e Olanda, accanto a una campagna outdoor con affissioni e totem installati nei malls e nelle stazioni delle metropolitane, che si concentrerà su Parigi e Lione in Francia e su Berlino e Colonia in Germania. A rafforzare la presenza dei Consorzi nei Paesi saranno, inoltre, 15 eventi si snoderanno da settembre a novembre tra sedi istituzionali, come ambasciate e istituti di cultura, e ristoranti e locali di tendenza nelle principali città dei quattro Paesi del progetto, tra cui Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Bruxelles e Gand tra Olanda e Belgio. Tappe nelle città di Colonia, Berlino, Düsseldorf e Stoccarda per la Germania. Altri appuntamenti in Francia a Parigi e Lione. “Abbiamo lanciato un piano di promozione ambizioso – spiega il presidente del Consorzio di Tutela mozzarella di bufala campana Dop Domenico Raimondo – scegliendo di andare dove è in aumento la voglia di mozzarella di bufala Dop”. Per Sara Consalvo, presidente del Consorzio di tutela ricotta di bufala campana Dop, “questo progetto segna il debutto del nostro Consorzio nei contesti internazionali”. Nicola Martelli, presidente del consorzio del prosciutto di San Daniele Dop, sottolinea che “in questo progetto – aggiunge – siamo accanto ad altri prodotti del Made in Italy”, “L’obiettivo è raggiungere i consumatori presentando i prodotti con maggior forza promozionale, grazie a una campagna strutturata, diffusa e congiunta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA