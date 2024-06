Alleanza Fotovoltaico, decreto rinnovabili danneggia il Paese

agenzia

"Porta limiti e confusione, fa perdere investimenti e lavoro"

ROMA, 07 GIU – Con il decreto Aree Idonee per le rinnovabili del ministero dell’Ambiente, che ha ricevuto oggi il via libera dalla conferenza unificata Stato-Regioni-Comuni, “si configura un regime di limitazioni e confusioni generalizzate, causando nell’immediato perdita di investimenti e posti lavoro. A medio – lungo termine l’Italia verrà meno agli obiettivi Pniec (il piano nazionale energia, n.d.r.), mettendo a grave rischio la sicurezza energetica del Paese”. Lo afferma, in una nota, l’Alleanza per il Fotovoltaico, l’associazione delle imprese del settore. “Il nuovo scenario – scrive l’Alleanza – andrà a generare enormi confusioni e difformità su tutto il territorio nazionale, in quanto ogni Regione sarà libera di valutare autonomamente e senza alcun coordinamento come gestire il regime transitorio. La conseguenza sarà che molti imprenditori abbandoneranno preventivamente alcuni territori, anche a fronte di ingenti capitali già investiti”. “Solo poche settimane fa – conclude l’associazione – il governo ha approvato un decreto-legge (quello sugli aiuti all’agricoltura, che vieta il fotovoltaico a terra sui terreni agricoli, n.d.r.) che provoca un forte danno agli operatori, segnando uno stop al fotovoltaico e all’agrivoltaico standard e avanzato”.

