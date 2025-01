Alleanza per Fotovoltaico, impugnare la legge della Sardegna

agenzia

'Per salvaguardare il settore e gli investimenti'

ROMA, 28 GEN – L’Alleanza per il fotovoltaico in Italia esprime profonda preoccupazione per gli effetti della Legge Regionale 20 del 5 dicembre 2024 della Regione Sardegna, che “rischia di divenire un pericoloso precedente per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel Paese, bloccando di fatto la creazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici sull’isola”. L’associazione di operatori energetici chiede al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energtica Gilberto Pichetto “di impugnare questa legge incostituzionale” e invita “tutte le istituzioni e le parti interessate a lavorare insieme per costruire un quadro normativo chiaro e stabile per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili”. L’Alleanza ricorda in una nota che secondo il rapporto “Regioni e Aree Idonee 2024” curato da Legambiente, “la Sardegna ha raggiunto solo il 13,9% dell’obiettivo di capacità installata previsto per il 2030, con 5.396,1 Mw mancanti. A questo ritardo si aggiungono i potenziali effetti della legge 20, che introduce norme particolarmente restrittive” tra cui “fasce di rispetto di 7 chilometri dai beni paesaggistici che rendono di fatto inidoneo quasi il 100% del territorio regionale, il divieto di revamping e repowering degli impianti esistenti e restrizioni per l’agrivoltaico”. La legge “con effetto retroattivo colpisce anche gli impianti esistenti, già autorizzati o in via di autorizzazione. Se questa misura dovesse essere approvata – avverte l’Alleanza – una qualunque regione potrebbe applicare lo stesso principio a qualsiasi altro aspetto, creando un clima di incertezza persistente capace di mettere a rischio investimenti e generare contenziosi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA