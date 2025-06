All’Expo di Osaka inaugurata la settimana siciliana: l’Opera dei pupi cattura grandi e piccini al Padiglione Italia

IN GIAPPONE

Il taglio del nastro dell'area dedicata all'Isola

Al Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka è stata inaugurata la settimana dedicata alla Regione Siciliana al Padiglione Italia. Sei nicchie ospitano i principali settori dell’artigianato tradizionale dell’Isola, dall’arte orafa a quella argentiera, passando per la ceramica, la pittura dei carretti, fino ad arrivare alla pasticceria, alla roccia lavica e al ricamo. Una settima nicchia ospita invece “Grani di Pace”, installazione con mille chicchi di riso in ceramica. All’Expo di Osaka è stato presentato anche un video realizzato per conto dell’assessorato regionale del Territorio e Ambiente, sulle bellezze naturali dell’Isola.

L’opera dei Pupi siciliani ha conquistato il pubblico di piccoli e grandi al Padiglione Italia

In collaborazione con l’associazione Figli d’arte Cuticchio, l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana ha presentato l’arte del Maestro Mimmo Cuticchio e dell’associazione Figli d’arte Cuticchio, custodi delle tradizioni dell’opera dei Pupi siciliani da sei generazioni con un teatro nel capoluogo di regione, Palermo.L’opera dei Pupi siciliani, inserita nella World heritage list dell’Unesco e dichiarata patrimonio dell’umanità, si presenta in uno spettacolo che prevede la presenza di ‘oprantì che presentano dal vivo i pupi accompagnati da un gruppo di musicisti che suonano fiati e archi.

Quando i pupi non sono in scena in una delle tre esibizioni giornaliere, sono esposti in una delle nicchie del Padiglione Italia insieme ai fondali, dove un’interprete fa dialogare il pubblico con le maestranze.

L’arte siciliana trova un valido alleato nelle marionette giapponesi, simbolo della tradizione del Sol Levante già dal 17esimo secolo e citate spesso nello spettacolo offerto al Padiglione Italia. Comunemente chiamate “burnaku”, le marionette giapponesi, al pari di quelle siciliane, sono state inserite nella world heritage list dell’Unesco.

Le sei nicchie

«Un racconto composito, di altissima qualità e di grande fascino» afferma Elena Sgarbi, commissario aggiunto per l’Italia a Expo 2025 Osaka. Per Sgarbi quello fatto dalla regione siciliana «è un esempio perfetto di quello che noi vogliamo raccontare attraverso il Padiglione Italia e cioè un Paese che nasce da una storia antichissima di cui è fiera, una storia che ci dà le radici che ci ancorano e ci rendono salvi ma che ci consentono” anche «di essere proiettati a un futuro dove innovazione, tecnologia, ma anche mantenimento e preservazione delle tradizioni vanno di pari passo».

E come Arturo Ferrarin dall’Italia andò in Giappone nel 1920, «oggi sono i siciliani che vanno in Giappone per raccontare una bella storia, una storia non soltanto ricca di tradizioni, ma ricca anche di modernità» come afferma Alessandro Aricò, assessore delle Infrastrutture e della Mobilità.

«Il 12 giugno – spiega l’assessore – potrò illustrare tutto il salto di qualità che sta avvenendo in Sicilia, soprattutto nelle infrastrutture, non soltanto per la costruzione del ponte sullo stretto» ma anche «andando avanti sui trasporti navali» perché in Sicilia “si sta costruendo la prima nave Made in Sicily, voluta da questo governo e prodotta negli stabilimenti dei cantieri di Palermo, che collegherà la Sicilia con l’isola di Lampedusa».

Tanti i temi portati all’attenzione dei visitatori durante l’evento per il taglio del nastro siciliano. Non solo storia e cultura ma – come spiega Giusi Savarino, assessore del territorio e dell’ambiente di Regione Sicilia -, quello che «abbiamo voluto portare di nuovo rispetto a tutti gli altri Expo in cui abbiamo partecipato è per la prima volta una storia legata al sistema delle aree naturali presenti».

Il Padiglione Italia «è intriso di ecosostenibilità» aggiunge Savarino sottolineando come «questa attenzione all’ambiente è condivisa anche con la Regione Sicilia» perché «puntiamo non solo a tutelare le nostre bellezze naturali, abbiamo quattro parchi regionali, un parco nazionale, 75 riserve, 245 Siti Natura 2000 e 93 geositi, ma stiamo anche ampliando il la tutela delle bellezze naturali, a breve avremo l’ultima nostra perla che è Punta Bianca, una nuova riserva, e stiamo lavorando anche un’altra riserva nel Siracusano e un’altra nel Trapanese». Una missione che però non termina qui.

Il progetto Clara