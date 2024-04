Allianz, in Italia danni climatici per oltre 900 milioni in 2023

agenzia

Campora: 'Otto volte più gravi rispetto alle previsioni'

ROMA, 23 APR – “Quello che è successo l’anno scorso in Italia è qualcosa che usciva da qualsiasi modello previsionale” sulle catastrofi naturali e “ha molto preoccupato il settore”. Lo dice amministratore delegato e direttore generale di Allianz Italia e vicepresidente di Ania, Giacomo Campora, all’evento Innovation by Ania. “Per Allianz lo scorso anno abbiamo avuto danni per oltre 900 milioni di euro quando in un anno normale prevediamo di averne per 120-130 milioni”, spiega Campora, evidenziando che c’è stato un “fattore 8 volte più grave” rispetto alla previsione dei modelli utilizzati allora. L’a.d. di Allianz Italia spiega che la compagnia “ha assorbito il corpo” perché era a sua volta assicurata, ma altre società acquisite negli ultimi anni “se non fossero entrate nel nostro gruppo, avrebbero metaforicamente portato i libri in tribunale”. “Ora ci troviamo a nostra volta a far fatica a trovare riassicurazione”, osserva. Campora si dice “molto favorevolmente colpito e sopreso dall’iniziativa del governo di aprire un tavolo” perché “è la prima volta che nostro paese si cerca di stimolare l’attenzione sulla necessità di prevenire con l’assicurazione le perdite devastanti in caso di eventi naturali e catastrofali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA