Almaviva e Fs per la mobilità digitale, nasce Sagitta

agenzia

Consorzio promuoverà soluzioni anche in ambito internazionale

ROMA, 03 FEB – Costituito dal gruppo Almaviva e dal gruppo Fs “nasce Sagitta, un consorzio per promuovere in ambito internazionale soluzioni digitali distintive nel settore dei trasporti e della logistica e iniziative in ambito nazionale in grado di accelerare la realizzazione delle infrastrutture digitali a supporto di settori strategici per il Sistema Paese”. Il consorzio – spiega una nota – “ha l’obiettivo di affermare sui mercati globali di interesse congiunto, tra cui Europa, America del Nord, America Latina, Medio Oriente, Nord Africa e India, soluzioni digitali per la mobilità del futuro, come Traffic Planning & Management, Transport Planning & Management, Digital Twin & State Health Monitoring Infrastructure, Multimodal Integrate Mobility (incluso il Mobility As a Service – MaaS), Ticketing, Infomobility”. In Italia “si farà promotore di progetti a supporto di settori strategici per il Sistema Paese, finalizzati alla realizzazione e gestione di piattaforme digitali di rilevanza nazionale a servizio della mobilità sostenibile, del turismo, del monitoraggio delle infrastrutture di trasporto e della logistica intermodale. Presidente del Consorzio è stato nominato Francesco De Leo, chief global strategy & international officer gruppo FS, e consigliere delegato Smeraldo Fiorentini, deputy ceo divisione transportation & logistics Almaviva.

