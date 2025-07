Almaviva nell’European Defence Fund con il progetto Q-Arm

agenzia

Marco Tripi, 'per il gruppo è un cambio di passo strategico'

ROMA, 21 LUG – Almaviva “entra con successo nel programma European Defence Fund 2024, coordinando Q-Arm (Quantum Agile and Resilient Military Communications), progetto selezionato nella call dedicata alle Disruptive Technologies. E’ – spiega una nota – uno dei tre progetti approvati a livello europeo in questo ambito e rappresenta un’importante affermazione della capacità progettuale e innovativa del gruppo Almaviva nel settore della Difesa”. Q-Arm “rappresenta il primo ingresso di Almaviva nel programma Edf e un nuovo posizionamento dell’azienda nel comparto della difesa”. Per il ceo del gruppo Almaviva, Marco Tripi, “l’ingresso con il progetto Q-Arm nel programma Edf, segna un cambio di passo strategico per il posizionamento dell’azienda nel comparto della Difesa. Mettiamo le nostre tecnologie e competenze al servizio dell’Europa per fornire strumenti tecnologici innovativi per la protezione delle comunicazioni e delle infrastrutture critiche Ue”. Il progetto “realizza – viene spiegato – un sistema di comunicazione difensivo avanzato, sicuro e resiliente contro le minacce derivanti dalle tecnologie quantistiche. La soluzione integra crittografia post-quantistica, distribuzione quantistica di chiavi (Qkd), infrastrutture satellitari e in fibra ottica, blockchain e sistemi di gestione sicura delle identità digitali. Almaviva è l’unica grande azienda privata italiana presente nel programma”. Il successo di Q-Arm – sottolinea ancora l’azienda, “apre anche la prospettiva concreta di un ruolo crescente in vista della call EDF2025 con scadenza ad ottobre 2025, dove Almaviva è già al lavoro su nuove proposte, e ha avviato interlocuzioni con numerosi partner internazionali”.

