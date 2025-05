Alstom consegnerà 19 treni Apm in più all’aeroporto di Denver

agenzia

Veicoli prodotti negli Usa. L'opzione vale 69 milioni di dollari

MILANO, 29 MAG – Alstom consegnerà 19 convogli Innovia Apm R in più all’Aeroporto Internazionale di Denver Usa). Con questo ordine opzionale, spiega il gruppo, il numero totale di veicoli forniti salirà a 45. I convogli del sistema di trasporto automatico (Apm) saranno prodotti e testati negli Stati Uniti, presso lo stabilimento Alstom di West Mifflin, in Pennsylvania. Il valore complessivo di questa opzione supera i 69 milioni di dollari (60,81 milioni di euro).. I convogli della serie Innovia Apm R – spiega Alstom – garantiscono una “maggiore capacità operativa”, consentendo la circolazione simultanea di 8 treni composti da 4 carrozze ciascuno. Alstom chiarisce che gli aggiornamenti al sistema Apm sono “essenziali per soddisfare la domanda attuale e supportare la continua espansione dell’Aeroporto Internazionale di Denver”, che ad oggi risulta essere il 3/o scalo più trafficato degli Stati Uniti e il 6/o a livello globale.

