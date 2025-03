Altavilla, serve collaborazione tra industria cinese ed europea

agenzia

Rinvio multe una baggianata. L'industria ha bisogno di certezze

TORINO, 29 MAR – “La contrapposizione tra industria cinese e industria europea non ha alcun senso, la collaorazione con l’industria cinese può essere un aiuto per tutti per offrire tecnologie e prodotti in linea con i desiderata dei consumatori europei”. Lo ha detto Alfredo Altavilla, special advisor di Byd, che ha partecipato con il responsabile europeo di Stellantis Jean Philippe imparato a un incontro organizzato da forza Italia a Torino sull’automotive. “Fin quando ci saranno i dazi non possiamo pensare a clamorose rivoluzioni sul mercato. Se si lascia spazio ai costruttori cinesi di offrire prodotti competitivi la quota può essere decisamente superiore alla doppia cifra” ha aggiunto. “Cambio passo della Ue? Secondo me no. Il rinvio delle multe è una baggianata. Il punto principale per fare davvero un passo avanti è avvicinarsi al principio di neutralità tecnologica: un pirmo step potrebbe essere introdurre le ibride nei veicoli che possono girare al 2035. L’industria ha bisogno di certezze. Non si possono cambiare le regole ogni sei mesi oppure ogni volta che arriv aun nuovo commissario” ha spiegato Altavilla..

