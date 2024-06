Altroconsumo, a ferragosto posto spiaggia aumenta del 4%

agenzia

Ma a Lignano e Taormina prezzi fermi. Alassio la più cara

ROMA, 05 GIU – Rispetto al 2023 il posto in spiaggia, nella settimana calda di ferragosto, costerà in media il 4% in più, ma a Lignano e a Taormina Naxos nessun aumento. La più cara risulta Alassio con quasi 400 euro per la settimana clou. Lo afferma Altroconsumo dopo aver esaminato le tariffe di 10 località fra le più famose d’Italia in base al listino proposto da 211 stabilimenti. Le località prese in esame sono Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Anzio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos. I 211 stabilimenti sono stati contattati telefonicamente e in modo anonimo e chiedendo le tariffe per le prime quattro file per la settimana che va dal 4 al 10 agosto. Mediamente la prima fila costa 226 €, in seconda il costo medio è di 210 €, 199 € in terza, 186 dalla quarta in poi.

