Altroconsumo, vola la colomba di Pasqua, prezzi in rialzo 20%

agenzia

Per le uova di cioccolato +5,4% ma si arriva fino 130 euro al kg

ROMA, 14 APR – Uova di cioccolato e colombe, dolci tradizionali delle festività pasquali, non sono stati risparmiati dall’aumento dei prezzi. Dall’ultima indagine di Altroconsumo in 30 punti vendita, 10 online e 20 fisici tra Milano e Roma, emerge che i costi delle colombe hanno letteralmente spiccato il volo, con aumenti rispetto al 2024 del 20%. Quelli delle uova di cioccolato sono invece cresciuti in media del 5,4%, ma con picchi del 30%, e arrivano in assoluto anche a picchi di 130 euro al chilo. Tra i tre tipi di colombe in vendita, classica, speciale (per esempio con crema) e artigianale, è la classica ad aver registrato il rincaro maggiore (+20%), passando da 9,98 a 11,96 euro al chilo. Si tratta di prezzi medi, specifica l’associazione, che evidenzia una forbice davvero ampia: il prezzo di una colomba classica può oscillare tra i 3,99 euro al chilo fino ai 31,90 euro. I costi delle colombe speciali, invece, sono saliti del 10%, con un prezzo medio di 14,06 euro al chilo. “Attenzione alle confezioni: – avverte Altroconsumo – qui le colombe sono più piccole, ma costano quanto le classiche e il prezzo al chilo aumenta”. Le colombe artigianali, invece, restano un prodotto di nicchia: il prezzo medio è pari a 38,40 euro al chilo, ma può raggiungere anche i 50 euro al chilo. Rispetto allo scorso anno qui gli aumenti sono stati contenuti e si sono fermati all’1%. Per le uova di cioccolato, invece, l’aumento del prezzo rispetto allo scorso anno è stato del 5,4%, ma se si fa un confronto con il 2023 il rincaro ammonta al 13,1%. Queste percentuali, comunque, evidenziano solo le variazioni proporzionali e non la spesa effettiva, infatti, il prezzo medio di un uovo di cioccolato è di 56,10 euro al chilo, ma alcune – calcola Altroconsumo, raggiungono i 131 euro al chilo.

