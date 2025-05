Amazon, al via in Italia un programma di supporto alle Pmi

agenzia

Con 'Innovation Accelerator' percorsi di formazione e networking

ROMA, 23 MAG – Percorsi di formazione, networking e sviluppo strategico, per supportare la crescita delle piccole e medie imprese, promuovere la cultura dell’innovazione e contribuire allo sviluppo dei territori. Sono questi gli obiettivi di “Amazon Innovation Accelerator”, il programma che dopo l’estensione su scala nazionale nel Regno Unito arriva adesso in Italia. La prima iniziativa si è svolta al centro logistico Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti, occasione di confronto tra imprenditrici e imprenditori, rappresentanti istituzionali e membri del team Amazon, su temi chiave che riguardano la competitività delle imprese locali: digitalizzazione, leadership, trasformazione dei processi e sostenibilità. Attraverso un focus sul metodo “working backwards”, sviluppato da Amazon, i partecipanti hanno lavorato alla costruzione di una strategia personalizzata per la crescita della propria attività, con un approccio adattabile anche alle realtà più piccole dei territori. Secondo una ricerca Ipsos, che fotografa l’impatto economico e sociale dell’attività di Amazon nel territorio della Sabina, a otto anni dall’apertura del centro logistico di Passo Corese, “il 78% degli intervistati considera la presenza del centro un elemento di valore per lo sviluppo economico della zona; l’89% riconosce il ruolo chiave di Amazon nella creazione di occupazione e il 67% lo identifica come uno dei principali motori di crescita economica della Regione. Il 64% degli intervistati ritiene – prosegue lo studio – che Amazon possa contribuire al miglioramento del futuro della Regione e il 75% prevede un ulteriore incremento dell’offerta di lavoro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA