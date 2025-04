Amazon cambia fornitore, chiude sito Geodis nel Milanese

agenzia

A rischio 95 lavoratori logistica, sciopero e presidi sindacati

MILANO, 05 APR – Geodis Cl Italia, che fa capo alla multinazionale francese, ha annunciato la chiusura del proprio magazzino di Carpiano nel Milanese, mettendo a rischio il lavoro per 95 dipendenti, tra cui 80 operativi di magazzino e 15 impiegati. Lo rendono noto, in un comunicato, i sindacati i quali hanno proclamato sciopero spiegando che la “decisione arriva in seguito alla dismissione da parte del cliente Amazon, che ha deciso di spostare le attività sul fornitore Ceva Logistics”. “Una scelta imposta senza confronto e senza tutele, che scarica – denunciano i sindacati ancora una volta sulle spalle di chi lavora le conseguenze di decisioni unilaterali dettate esclusivamente dalla logica del profitto”. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Lombardia hanno proclamato congiuntamente uno sciopero unitario, denunciando l’assenza di soluzioni concrete e la totale incertezza sul futuro occupazionale della gran parte del personale del colosso della logistica. “Siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per la difesa dei posti di lavoro – ha dichiarato Adel Desouky, coordinatore Filt Cgil Lombardia – non permetteremo che 95 famiglie vengano abbandonate per l’ennesima operazione che favorisce interessi economici privati a scapito della dignità delle persone”. Le lavoratrici e i lavoratori hanno già avviato presidi davanti ai cancelli del magazzino Geodis di Carpiano “dando inizio a una mobilitazione che continuerà nei prossimi giorni con determinazione e unità”. Le tre sigle chiedono un intervento urgente delle istituzioni regionali e locali per aprire un tavolo di confronto e “fermare una deriva industriale che colpisce duramente la logistica lombarda”. “Abbiamo fiducia nei nostri fornitori di servizi e nel fatto che Geodis – replica in una nota Amazon – fornirà ai propri dipendenti una serie di opzioni, a partire dall’offerta di ruoli analoghi sul territorio, ove possibile, nonché attivando gli appositi ammortizzatori sociali. La decisione di Amazon di interrompere i rapporti con il sito Geodis di Carpiano si basa su considerazioni commerciali, a seguito di un’approfondita valutazione della nostra rete logistica, in risposta all’evoluzione dei requisiti operativi.”

