Amazon, flotta elettrica da 350 milioni di pacchi/anno in Europa

agenzia

Dai camion alle bici, un miliardo per decarbonizzare i trasporti

ROMA, 08 MAG – Amazon ha consegnato nel 2024 oltre 200 milioni di pacchi in tutta Europa utilizzando veicoli green, come furgoni elettrici, cargo bike, cargo scooter elettrici e carrelli a spinta. Punta ora a superare 350 milioni di pacchi con l’entrata a regime dei nuovi veicoli presentati all’evento Delivering the future a Dortmund, in Germania. Amazon, nell’ambito del piano da un miliardo di euro per decarbonizzare la rete dei trasporti, ha realizzato di recente il più grande ordine singolo di camion elettrici, con oltre 200 mezzi da 40 tonnellate, che saranno impiegati su percorsi di medio-lungo raggio nel Regno Unito e in Germania da fine anno. Punti di ricarica da 360 kW saranno in grado di ricaricare le batterie dal 20 all’80% in poco più di un’ora. La società prevede inoltre di aumentare “significativamente” entro il 2025 la flotta di oltre 3.500 furgoni elettrici e, nei centri urbani densamente popolati, ha creato oltre 60 hub di micromobilità. Questi hub, in più di 45 città europee, consentono di effettuare milioni di consegne a zero emissioni a piedi o con cargo bike elettriche. In Italia sono presenti a Milano, Bologna, Genova, Napoli, Roma e Trento, oltre a Firenze, che è la prima città a utilizzare le nuove cargo e-bike a quattro ruote con pedalata assistita. Amazon ha inoltre annunciato di stare estendendo il servizio di consegna in giornata a 20 nuove città europee nei prossimi 12 mesi, tra cui Bergamo. Il servizio, in Italia, è già presente a Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna.

