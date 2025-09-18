Amazon, la Sicilia tra le regioni con più successo: più di 1.300 Pmi presenti

il report

Oltre il 65% esporta i propri prodotti e lo scorso anno ha registrato più di 45 milioni di euro di vendite all'estero

Amazon ha annunciato gli ultimi dati del Report sull’Impatto delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane che vendono sul suo negozio online e la Sicilia risulta tra le regioni italiane di maggiore successo. Infatti, le piccole e medie imprese siciliane presenti su Amazon sono più di 1.300 e, nel 2024, hanno venduto complessivamente oltre 7.3 milioni di prodotti. Del totale delle PMI siciliane su Amazon, oltre il 65% esporta i propri prodotti e lo scorso anno ha registrato più di 45 milioni di euro di vendite all’estero. Sono queste le evidenze regionali emerse dal report presentato, a Milano, all’evento “Il giro del mondo in 10 anni di vetrina Made in Italy di Amazon” organizzato per festeggiare i 10 anni dal lancio della vetrina Made in Italy di Amazon. Tra gli ospiti presenti, rappresentanti istituzionali e 10 PMI partner di vendita di Amazon provenienti da 10 differenti regioni italiane, che da anni credono nel progetto.