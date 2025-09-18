il report
Amazon, la Sicilia tra le regioni con più successo: più di 1.300 Pmi presenti
Oltre il 65% esporta i propri prodotti e lo scorso anno ha registrato più di 45 milioni di euro di vendite all'estero
Amazon ha annunciato gli ultimi dati del Report sull’Impatto delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane che vendono sul suo negozio online e la Sicilia risulta tra le regioni italiane di maggiore successo. Infatti, le piccole e medie imprese siciliane presenti su Amazon sono più di 1.300 e, nel 2024, hanno venduto complessivamente oltre 7.3 milioni di prodotti. Del totale delle PMI siciliane su Amazon, oltre il 65% esporta i propri prodotti e lo scorso anno ha registrato più di 45 milioni di euro di vendite all’estero. Sono queste le evidenze regionali emerse dal report presentato, a Milano, all’evento “Il giro del mondo in 10 anni di vetrina Made in Italy di Amazon” organizzato per festeggiare i 10 anni dal lancio della vetrina Made in Italy di Amazon. Tra gli ospiti presenti, rappresentanti istituzionali e 10 PMI partner di vendita di Amazon provenienti da 10 differenti regioni italiane, che da anni credono nel progetto.
Tra queste, per la Sicilia l'Azienda Agricola Tenuta Collotta, realtà familiare nata nel 1997 a Enna, specializzata nella produzione di olio, mandorle, miele, creme e confetture 100% Made in Italy. Dopo avere riconvertito l'attività di famiglia da negozio di mobili a impresa agricola, Salvatore Collotta ha puntato con decisione sulla vendita online. L'approdo su Amazon da parte dei figli Luca e Marco Collotta nel 2019 e l'ingresso nella vetrina Made in Italy nel 2020 hanno segnato una svolta per l'azienda, oggi presente con successo in Europa.