Amazon, Lombardia, Campania e Lazio prime per export delle pmi

agenzia

Nel 2024 la Lombardia ha superato 345 milioni di euro di vendite

MILANO, 18 SET – Lombardia, Campania e Lazio guidano la classifica dell’export delle pmi italiane che vendono su Amazon. Nel 2024 la Lombardia ha superato 345 milioni di euro di vendite all’estero, la Campania ha registrato oltre 170 milioni e il Lazio più di 115 milioni. Le imprese attive sulla piattaforma sono oltre 3.400 in Lombardia, più di 3.100 in Campania e oltre 1.800 nel Lazio. Nel solo 2024 hanno venduto rispettivamente più di 17 milioni, 3,5 milioni e oltre 3 milioni di prodotti. Nella classifica regionale, la Lombardia si conferma prima per valore di export, seguita da Campania e Lazio. A livello nazionale, Toscana ed Emilia-Romagna completano la rosa delle prime cinque posizioni. Le pmi italiane complessivamente presenti su Amazon sono più di 20.000. Di queste, oltre il 65% ha esportato i propri prodotti generando più di 1,2 miliardi di euro di vendite all’estero nel 2024. I principali mercati esteri delle pmi italiane su Amazon sono Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna. Dal 2010 Amazon ha investito in Italia oltre 25 miliardi di euro per infrastrutture, occupazione e supporto alle imprese locali. Nel solo 2024 gli investimenti hanno superato i 4 miliardi, con oltre 19.000 dipendenti a tempo indeterminato e più di 60 strutture operative attive sul territorio. Secondo le stime di Keystone, gli investimenti di Amazon hanno sostenuto nel 2024 oltre 40.000 posti di lavoro indiretti e più di 10.000 indotti in settori come costruzioni, logistica e servizi professionali. I dati sono stati diffusi a Milano in occasione dell’evento per i 10 anni della vetrina made in Italy di Amazon, nata nel 2015 e che oggi vede la presenza di oltre 5.500 aziende con più di 3 milioni di prodotti disponibili in undici Paesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA