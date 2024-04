Amazon, nel 2023 1,2 miliardi contro la contraffazione

agenzia

Bloccati oltre 700mila tentativi anche con l'Ia

ROMA, 26 MAR – Nel 2023 Amazon ha investito contro la contraffazione 1,2 miliardi di dollari investiti e bloccato oltre 700.000 tentativi di creazione di nuovi account di vendita prima che pubblicizzassero anche una sola offerta. Sono due dei numeri contenuti nel Report di Amazon sulla contraffazione. I tentativi si sottolinea sono un numero inferiore rispetto ai 6 milioni del 2020, grazie al rilevante impiego di tecnologie di machine learning e AI. Quattro le aree chiave sulle quali l’azienda si muove: il ricorso a efficaci strumenti proattivi per proteggere il negozio online; strumenti all’avanguardia che consentono ai titolari di diritti di collaborare con Amazon per proteggere al meglio i propri marchi: un forte impegno proattivo nel perseguire i malintenzionati e una migliore protezione ed educazione dei clienti. Dal suo lancio nel 2020, si legge nella nota, l’Unità di Amazon per i crimini di contraffazione (la Counterfeit Crimes Unit, CCU) ha perseguito più di 21.000 malintenzionati attraverso contenziosi e denunce penali alle forze dell’ordine. Nel 2023, sono stati identificati e sequestrati oltre 7 milioni di prodotti contraffatti in tutto il mondo. Nel 2023 Amazon ha inoltre rafforzato la collaborazione transfrontaliera in materia di anticontraffazione con i marchi e le forze dell’ordine cinesi. “Questo impegno -si legge ancora- ha portato a più di 50 operazioni condotte con successo e oltre 100 malfattori identificati e arrestati per essere interrogati, molti dei quali sono produttori, fornitori o distributori a monte di prodotti contraffatti. Questa collaborazione ha portato a numerose condanne penali, tra cui multe e pene detentive. Stiamo collaborando con esperti del settore e associazioni per sensibilizzare i consumatori sui pericoli legati all’acquisto di prodotti contraffatti”.

