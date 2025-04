Amazon presenta un’offerta per acquistare TikTok

agenzia

Nyt, presentata tramite una lettera a Vance e Lutnick

NEW YORK, 02 APR – Amazon ha presentato un’offerta per acquistare TikTok, la popolare app la cui divisione americana deve essere venduta entro il 5 aprile, scadenza fissata da Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l’offerta è arrivata tramite una lettera al vicepresidente JD Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick.

