Amplifon amplia test gratuiti, 600 milioni risparmi per clienti

agenzia

Annuncia nuovo piano sostenibilità, punta su giovani e talenti

MILANO, 25 MAR – Amplifon annuncia il suo nuovo piano di sostenibilità ‘Listening Ahead’. La strategia è composta da 20 nuovi targets in quattro aree (prodotti & servizi, persone, comunità, etica) con orizzonte al 2026, 2028 e 2030. Si tratta del secondo piano dopo quello annunciato nel 2021 con obiettivi fino al 2023. Fra questi, la promozione dell’accessibilità alla cura dell’udito, offrendo gratuitamente test dell’udito completi, generando un risparmio totale di oltre 600 milioni di euro per clienti attuali e futuri nel periodo 2024-2026 a livello globale. Definire e lanciare un nuovo packaging riutilizzabile per i prodotti a marchio Amplifon con materiali rinnovati, entro il 2025. Previsto anche lo sviluppo dei talenti, in termini di competenze e crescita professionale. Amplifon punta alla sensibilizzazione dei più giovani alla prevenzione e al benessere uditivo ed al coinvolgimento dei dipendenti nelle attività delle Fondazioni del gruppo. L’azienda prevede un contributo di almeno 5 milioni di euro al 2026 per contribuire allo sviluppo delle attività della Fondazione Amplifon. Particolare attenzione anche alla catena dei fornitori ed alle pratiche Esg. Il piano prevede infine di raggiungere il 100% di energia rinnovabile utilizzata al 2030 “La sostenibilità è parte integrante dell’attività quotidiana di un’azienda come la nostra, che serve ogni anno circa 1 milione di persone in 26 paesi del mondo cercando di aiutarle a migliorare la loro qualità della vita”, afferma il ceo Enrico Vita. “Per questo – aggiunge – il nostro nuovo piano contiene obiettivi sempre più ambiziosi e integrati con il business. Vogliamo fare in modo che la nostra crescita futura sia sostenuta da un impegno sempre più forte per un business responsabile e sostenibile”.

