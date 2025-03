Analisi Ambrosetti, coinvolgere gli Its per colmare il gap

agenzia

ROMA, 06 MAR – La filiera degli smart building in Italia genera attualmente 174 miliardi di euro di fatturato e 38 miliardi di euro di valore aggiunto, occupando 515.000 addetti. Secondo le stime della Community Smart Building di The European House – Ambrosetti si possono creare ulteriori 200.000 posti di lavoro qualificati e specializzati come ingegneri, progettisti, installatori, operai specializzati e addetti alle vendite ma esiste un gap di competenze green e smart da colmare. Le imprese faticano a trovare profili idonei: l’83,7% delle posizioni aperte richiede queste competenze, ma nel 57,6% dei casi la ricerca si rivela infruttuosa. Tra le figure richieste ci sono idraulici, elettricisti, muratori e serramentisti (124mila); installatori di sistemi avanzati (54mila); tecnici esperti in manutenzione, cybersecurity e integrazione di sistemi (14mila); ingegneri elettronici, energetici e sviluppatori di software (11mila); progettisti, tra cui architetti, geometri e designer d’interni (10mila). La maggior parte degli addetti nell’edilizia ha un basso grado di istruzione e un’età mediamente alta: solo il 13% ha la laurea, il 54% ha solo la licenza media e il 62% ha tra i 35 e i 54 anni e il 18% più di 55 anni. Al momento, solo un quinto (20%) è nella fascia tra i 15 e i 34 anni. Serve potenziare l’offerta formativa nelle scuole e negli Its dedicati alla transizione verso un’edilizia più sostenibile e innovativa.

