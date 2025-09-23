Analisti, per Mfe atteso utile operativo 6 mesi di 102 milioni

agenzia

Kellnerová notifica l'uscita da Prosiebensat

MILANO, 23 SET – Mfe dovrebbe aver chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi per 1,45 miliardi e un utile operativo di 102 milioni di euro. E’ il consensus raccolto da Bloomberg alla vigilia del cda per l’esame dei conti. Intanto Renáta Kellnerová, la vedova del fondatore di Ppf che attraverso Amalar deteneva il 15,34% di ProsiebenSat, ha notificato alla Borsa di Francoforte l’uscita dal gruppo media tedesco, avvenuta il 16 settembre con l’adesione all’opas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA