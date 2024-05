Anastasi (Formez), ‘anche l’Ia per attrarre manager nella P.a’

agenzia

'Il coraggio è un pilastro della leadership per il cambi

ROMA, 21 MAG – “Uno dei pilastri della leadership è la capacità di fare scelte difficili, ovvero di avere coraggio: il coraggio è una caratteristica fondamentale per realizzare e sostenere i cambiamenti”. E’ quanto ha affermato il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, nel corso del suo intervento alla kermesse organizzata da Forum Pa, “Per una Pa a colori, persone e organizzazioni nella rivoluzione dell’Ia” dove ha detto di stare ragionando a strumenti con il supporto dell’intelligenza artificiale per attrarre manager e giovani. “Avere coraggio – ha sottolineato Anastasi – farà la differenza. Dovremo prepararci a questo cambiamento e dovremo, da una parte frenare quelle componenti che ostacolano il nostro coraggio, innanzitutto semplificando le nostre procedure, dall’altro attraendo personale con esperienze differenti”. Secondo il presidente di Formez, inoltre, “occorre attrarre manager e giovani non necessariamente col meccanismo del passaparola, a tal proposito, stiamo ragionando su strumenti che, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, possano avvicinare le persone alla comprensione delle Pubbliche amministrazioni e si avvicinino ad esse ben prima che arrivi la possibilità di essere assunti tramite un concorso pubblico”.

