Ancma: ‘Mercato motocicli torna positivo, a giugno +6,26%’

agenzia

Trainato dagli scooter. Nei primi 6 mesi dell'anno -5,51%

MILANO, 01 LUG – Dopo cinque mesi consecutivi di segno meno, torna in positivo il mercato delle due ruote: scooter, moto e ciclomotori registrano infatti a giugno un +6,26% e 44.221 veicoli messi in strada. Il mercato dei primi sei mesi si avvicina alla parità con il 2024, con una flessione del 5,51%, corrispondente a 201.456 veicoli. La miglior performance rimane quella degli scooter, che crescono del 19,25% pari a 26.200 mezzi targati. Si riduce progressivamente il passivo delle moto che, nel sesto mese dell’anno, perdono il 6,73% (era il 13,36% a maggio) e immatricolano 16.264 mezzi. Rimane invece difficile la situazione dei ciclomotori che perdono un quinto del loro mercato (-20,32%) e registrano 1.757 unità. In negativo, invece, il mercato delle due ruote elettriche, condizionate dalla fine degli incentivi statali. Il calo è del 29,47% e 931 unità nel mese di giugno, e del 16,73% e 4.489 unità nel totale annuo. “L’interesse attorno ai prodotti della nostra industria conferma la rilevanza che le due ruote a motore hanno assunto negli ultimi anni – commenta Mariano Roman, presidente di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) -. Scooter e moto sono oggi una delle risposte più convincenti alle nuove esigenze di mobilità in città e anche negli ambiti più legati alla passione, al divertimento e agli spostamenti di lungo raggio. Il mercato continua a dimostrarsi dinamico malgrado le sfide e le incertezze e anche altri indicatori come il conseguimento delle patenti moto, cresciute quasi del 40% tra il 2019 e l’anno scorso, testimoniano una congiuntura favorevole”.

