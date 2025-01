Ancora in rialzo prezzi della benzina, self a 1,822 euro

agenzia

Staffetta Quotidiana, il gasolio si avvicina a 1,73 euro

ROMA, 17 GEN – Nuovo giro rialzi questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, mentre – rileva Staffetta Quotidiana – le quotazioni dei prodotti raffinati tornano a scendere. Salgono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina supera 1,82 euro/litro, il gasolio si avvicina a 1,73 a euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di due centesimi su benzina e gasolio, per Tamoil +1 sulla benzina e +2 sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,822 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,832, pompe bianche 1,802), diesel self service a 1,728 euro/litro (+4, compagnie 1,737, pompe bianche 1,710). Benzina servito a 1,959 euro/litro (+4, compagnie 2,006, pompe bianche 1,870), diesel servito a 1,866 euro/litro (+11, compagnie 1,911, pompe bianche 1,777). Gpl servito a 0,738 euro/litro (+1, compagnie 0,745, pompe bianche 0,729), metano servito a 1,473 euro/kg (+3, compagnie 1,473, pompe bianche 1,472), Gnl 1,445 euro/kg (-2, compagnie 1,452 euro/kg, pompe bianche 1,440 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,916 euro/litro (servito 2,177), gasolio self service 1,834 euro/litro (servito 2,102), Gpl 0,868 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,576 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi e le variazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA