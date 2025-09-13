Anghileri (Confindustria): “Rendiamo l’Italia una Zes Unica’

agenzia

'Riproporre misure fondamentali per imprese, come Industria 4.0'

ROMA, 13 SET – “Rendiamo l’Italia una Zes unica perché è quello che serve agli imprenditori per poter crescere e per poter innovare”. La presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, intervenendo alla festa di Forza Italia Giovani, chiude così un ragionamento su cosa “serve di concreto” alle imprese e in particolare sulla “necessità che vengano riposte” misure che scadranno “come 4.0., 5.0, e la Zes Unica, che sono state fondamentali per rinnovare le nostre le nostre imprese”. “Chiamiamole come volete, ma Industria 4.0 è stata utilissima, ha permesso a tante aziende, soprattutto piccole e medie, di fare un salto in avanti in termini di innovazione e digitalizzazione”. E sulla Zes Unica: “abbiamo visto a livello nazionale che a fronte di una spesa pubblica di 4,8 miliardi si sono generati 28 miliardi di investimenti e 3.500 posti di lavoro creati. Questi sono risultati concreti” Alla platea dei giovani di Forza Italia, Maria Anghileri dice: “In questo momento così complesso è fondamentale fare rete con tutte le parti sociali, politiche, sindacali, industriali”. “La voglia di di fare impresa in Italia c’è”, dice, e tra le sfide da affrontare in particolare sottolinea: “Un treno che non dobbiamo e non possiamo perdere è quello dell’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle nostre imprese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA