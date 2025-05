Aniasa, brand tedeschi i più esposti ai dazi Usa

agenzia

Ricerca con Bain sul mercato dell'automotive

MILANO, 07 MAG – I brand tedeschi dell’auto “sono i più esposti ai dazi Usa, con circa metà dei propri volumi a rischio: devono affrontare contemporaneamente la stagnazione in Europa, la perdita di slancio in Cina e le barriere doganali imposte dagli Stati Uniti”. Emerge dalla nuova ricerca condotta da Aniasa e Bain & Company sul mercato automotive. La geoeconomia dell’auto vede gli Usa “importare marchi asiatici ma non cinesi: in particolare Toyota, Hyundai e Kia e questo rende i dazi contro la Cina poco impattanti per il settore auto. Le marche più colpite dai dazi potrebbero essere quelle giapponesi e coreane, che hanno una quota importante delle vendite globali realizzate negli Stati Uniti. Tuttavia, molte delle case asiatiche hanno già localizzato parte della produzione negli Usa, attenuando l’effetto delle barriere commerciali” spiega Gianluca Di Loreto, Partner e responsabile italiano automotive di Bain & Company.

