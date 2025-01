Anthropic verso una valutazione di 60 miliardi di dollari

agenzia

Wsj, azienda IA in procinto di raccogliere 2 miliardi di dollari

ROMA, 08 GEN – Anthropic, la società rivale di OpenAI, la casa madre di ChatGpt, va verso una valutazione di 60 miliardi di dollari. Secondo il Wall Street Journal la start up è in trattative avanzate per raccogliere 2 miliardi di dollari in un round di finanziamenti guidato dalla società di venture capital Lightspeed Venture Partners. Solo lo scorso anno la sua valutazione era di 18 miliardi di dollari. Anthropic, fondata nel 2021, dai fratelli Dario e Daniela Amodei, italiani naturalizzati americani, ha sede a San Francisco. Il prodotto di punta è Claude, un chatbot progettato per essere utilizzato principalmente da programmatori e aziende. La società nel corso di questi anni ha stretto partnership strategiche con colossi come Amazon e Google. Quest’ultima ha investito 2 miliardi di dollari, il colosso dell’eCommerce alla fine dello scorso anno ha raddoppiato il suo investimento nella startup portandolo a 8 miliardi di dollari. Il fatturato di Anthropic ha raggiunto circa 875 milioni di dollari, l’azienda vende l’accesso ai suoi modelli direttamente e tramite servizi cloud di terze parti, tra cui Amazon Web Services. L’ascesa veloce dell’intelligenza artificiale, esplosa dopo il lancio di ChatGpt nel 2022, sta innescando una corsa ai finanziamanti. OpenAI, oltre ad essere supportata da Microsoft, ad ottobre ha chiuso una tornata di finanziamenti da 6,6 miliardi di dollari portando potenzialmente la sua valutazione a 157 miliardi di dollari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA