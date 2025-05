Antitrust, da Dior 2 milioni contro sfuttamento sul lavoro

agenzia

Chiusa istruttoria con impegni vincolanti per il gruppo

ROMA, 21 MAG – L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria avviata a luglio 2024 nei confronti delle società Christian Dior Couture, Christian Dior Italia e Manufactures Dior senza accertamento di illecito, ma accettando e rendendo vincolanti gli impegni proposti. In particolare, si prevede un sostegno economico di 2 milioni di euro in 5 anni da destinarsi a specifiche iniziative – aperte anche ad altri brand della moda che producono in Italia – per identificare le vittime di sfruttamento lavorativo e accompagnarle in percorsi dedicati di protezione, formazione, assistenza e inclusione socio-lavorativa.

