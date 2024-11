Antitrust India multa WhatsApp per 24,5 milioni di dollari

agenzia

'Posizione di dominio'. Vietato collegamento dati con Meta

NEW DELHI, 19 NOV – L’Antitrust indiano, Competition Commission of India, (Cci), ha multato WhatsApp e l’apparentata Meta per 25,4 milioni di dollari per abuso di posizione sul mercato. La Cci ha proibito al gigante statunitense di imporre agli utenti come precondizione il collegamento di tutti i dati con le piattaforme di Meta, Facebook e Instagram, e ha ordinato di permettere anche agli utenti che hanno accettato il collegamento dal 2021 di annullarlo retrospettivamente. La Cci ha infine proibito a WhatsApp di condividere i dati degli utenti con le piattaforme collegate per messaggi promozionali di prodotti, per i prossimi cinque anni.

